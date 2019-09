Bari, De Laurentiis: “Basta critiche a Cornacchini. C’è una pressione folle”

“La nostra dedizione è massima, anche per rispondere ad una pressione folle della piazza; una piazza, e questo dispiace, che non ha nemmeno atteso la fine del mercato per muovere qualche pesante critica. E’ una pressione che ho percepito in prima persona, normale che l’abbia sentita e accusata anche la squadra. Non è pensabile esprimere giudizi sommari già alla prima partita. Ora nel mirino c’è il mister, ma non posso accettare queste prese di posizioni. Dateci il tempo di lavorare”. Così il presidente del Bari Luigi De Laurentiis, intervenendo sulla radio ufficiale del club, ha difeso la squadra dalle critiche per le prestazioni non convincenti nelle prime tre gare di campionato. “Siamo alla terza partita – ha aggiunto – è folle puntare il dito ora. Il campionato sarà difficilissimo. Bisogna essere vicini alla squadra, abbiamo bisogno dei tifosi, è fondamentale, ci dà la forza e l’energia per cercare il risultato”, ha chiarito De Laurentiis, auspicando un San Nicola pieno di sostenitori per il posticipo di lunedì prossimo con la Reggina. Poi un passaggio finale sulla convenzione con il Comune per lo stadio: “E’ in fase di perfezionamento, ma sono certo che grazie alla collaborazione con l’Amministrazione cittadina, si riesca presto a superare tutti quelle situazioni critiche derivanti da anni di abbandono dello stadio“, ha concluso De Laurentiis.