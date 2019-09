Inter-Udinese, Tudor: “L’espulsione? De Paul ci è rimasto male”

“La squadra ha dato tutto fino all’espulsione che ha deciso la partita. Nonostante l’inferiorità numerica, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare. C’è delusione ma ho fiducia per il futuro e per le prossime tre partite”. Sono le parole del tecnico dell’Udinese Igor Tudor ai microfoni di Dazn al termine della gara persa a Milano. “L’espulsione? Rodrigo ci è rimasto molto male, ho provato a sollevare il suo morale perché in questa stagione ci darà molte soddisfazioni. L’ho visto nervoso, forse è colpa di tutti questi viaggi con la Nazionale. Imparerà dagli errori”.