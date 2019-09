Napoli, Ancelotti in conferenza: “Non dobbiamo snaturare la nostra idea di calcio”

Anche per il Napoli comincia l’avventura con la Champions League 2019-2020. Il test è subito di quelli proibitivi, al San Paolo arriva il Liverpool campione d’Europa. Queste le parole del tecnico azzurro Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia.

“Sarà un buon test. Il gruppo ha un obiettivo ben chiaro, ovvero passare il turno. Giochiamo contro la squadra campione d’Europa, che è pure in testa nel proprio campionato. Sarà di certo una gara complicata e allo stesso tempo stimolante. Non dobbiamo snaturare la nostra idea di calcio. Dobbiamo prendere spunto da quanto fatto contro loro lo scorso anno. L’aspetto difensivo in queste partite è molto importante ma c’è anche la qualità: se vuoi vincere certe partite la devi mettere in mostra”.

“Il Liverpool è cresciuto rispetto alla scorsa stagione. La vittoria della Champions gli ha dato più consapevolezza. Anche il Napoli è cresciuto ed è migliorato nella qualità. Sarà come lo scorso una gara combattuta ed equilibrata. Spero che anche il risultato sia lo stesso dell’annata passata. Il Napoli deve giocare senza pensare troppo alla forza degli avversari. Deve invece giocare pensando a mettere in atto il proprio gioco e mostrare tutte le proprie qualità. Lozano? E’ un ragazzo umile, serio e intelligente. Ha mostrato solo parte del suo repertorio: farà benissimo, non ho dubbi”.

Presente in conferenza stampa anche Fernando Llorente: “Noi dobbiamo fare una gara perfetta se domani vogliamo vincere. Bisognerà giocare un grande calcio, senza fare errori. Loro sono fortissimi quando rubano palla e ripartono. Il calore della gente qui a Napoli è meraviglioso. Non vedo l’ora di fare gol al San Paolo per ricambiare tutto l’amore ricevuto dai tifosi azzurri. La finale della scorsa stagione è stata molto dolorosa per me. Voglio la ‘vendetta’ e voglio che il Napoli dimostri di essere all’altezza di un team fortissimo come il Liverpool”.