Pronostici Serie A: Chiellini ancora out e Balotelli in, ma per i bookies la porta bianconera rimarrà inviolata

PRONOSTICI SERIE A – Serie A di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Ad aprire le danze, dopo Verona-Udinese, Brescia e Juventus si fronteggiano in un match che promette spettacolo nonostante il distacco tra le due formazioni (6 punti da un lato, 10 dall’altro). Entrambe le squadre arrivano da due vittorie, e questa volta il Brescia potrà contare sul rientro ufficiale di Mario Balotelli, che ha scontato i quattro turni di squalifica ed è pronto all’esordio in campionato con il supporto di tutto il pubblico bresciano.

Entusiasmo a parte, gli analisti Planetwin365 hanno già emesso il verdetto: 2 gol per la Juve e Super Mario a bocca asciutta (0-2 a 7,82). E ciò nonostante l’assenza del talismano Giorgio Chiellini, senza il quale la Juve ha subìto sempre almeno un gol (tranne nello 0 a 0 contro la Fiorentina). Ipotesi che questa volta non impensierisce troppo i quotisti, che mettono avanti l’ipotesi di vittoria bianconera senza subire reti (2,47) rispetto allo stesso esito ma con la porta juventina violata (2,78). Sicuri della vittoria ospite anche i 7 tifosi su 10 che hanno già risposto alla chiamata di Planetwin365 puntando sul segno 2 (1,42). Gli altri 3 si dividono: 2 per il pareggio (4,50) e 1 per la vittoria delle Rondinelle (8,00).

Se in casa Brescia c’è fermento per il rientro di Balotelli, per i tifosi della Vecchia Signora l’attesa è per la prima marcatura di Dybala, secondo gli analisti più probabile di quella di De Ligt: 2,15 contro 9,00.