Risultati Liga, 5^ giornata: il programma completo e la classifica

RISULTATI LIGA – Quinta giornata della Liga spagnola. Turno che si apre, come di consueto, il venerdì con Osasuna-Betis Siviglia. Sabato scendono in campo Atletico Madrid e Barcellona. Colchoneros contro il Celta Vigo, blaugrana che vanno a Granada. Domenica il Valencia ospita il Leganes, sfida di lusso in serata tra Siviglia e Real Madrid. Il programma completo.

VENERDI’

ORE 21

OSASUNA-BETIS SIVIGLIA

SABATO

ORE 13

VILLAREAL-VALLADOLID

ORE 16

LEVANTE-EIBAR

ORE 18,30

ATLETICO MADRID-CELTA VIGO

ORE 21

GRANADA-BARCELLONA

DOMENICA

ORE 12

GETAFE-MAIORCA

ORE 14

ESPANYOL-REAL SOCIEDAD

ORE 16

VALENCIA-LEGANES

ORE 18,30

ATH.BILBAO-ALAVES

ORE 21

SIVIGLIA-REAL MADRID

CLASSIFICA