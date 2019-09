Spettatori Serie C, spettacolo incredibile a Reggio Calabria: numeri di altra categoria anche per il Cesena

Spettatori Serie C – Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie C, la giornata ha dato indicazioni in vista del proseguo della stagione, grande spettacolo nei tre gironi. Nel gruppo A la Pro Vercelli non è andata oltre il pareggio contro la Pergolettese, non si ferma l’Alessandria che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Lecco, ok il Novara contro l’Albinoleffe. Nel gruppo B grande momento per il Padova che ha vinto anche contro la Fermana, bene in Cesena che vince 1-0 contro l’Imolese. Nel gruppo C la Reggina ha vinto il big match contro il Catania, 1-0 grazie alla rete del solito Corazza. Al primo posto la Ternana che ha vinto sul difficile del Francavilla, ko il Catanzaro contro la Casertana.

SPETTATORI GIRONE A ULTIMA GIORNATA

NOVARA-ALBINOLEFFE 4.317

LECCO-ALESSANDRIA 2.333

SIENA-PISTOIESE 2.266

AREZZO-PRO PATRIA 1.950

PRO VERCELLI-PERGOLETTESE 1.195

OLBIA-COMO 884

GIANA-PONTEDERA 417

RENATE-CARRARESE 350

PIANESE-GOZZANO 117

LA MEDIA SPETTATORI

NOVARA 4.428 MONZA 3.849 COMO 2.675 SIENA 2.448 LECCO 2.353 AREZZO 1.986 ALESSANDRIA 1.969 CARRARESE 1.265 PRO VERCELLI 1.226 PRO PATRIA 1.174 GOZZANO 1.031 OLBIA 1.028 PERGOLETTESE 957 ALBINOLEFFE 819 PISTOIESE 804 PONTEDERA 627 GIANA 530 RENATE 425 PIANESE 415 JUVENTUS U23 193

SPETTATORI GIRONE B ULTIMA GIORNATA

CESENA-IMOLESE 9868

MODENA-RIMINI 6747

PIACENZA-CARPI 3.207

FERMANA-PADOVA 1.588

FANO-SUDTIROL 1.056

RAVENNA-SAMBENEDETTESE 1789

VIS PESARO-TRIESTINA 1434

VIRTUS VERONA-VICENZA 1421

ARZIGNANO-REGGIO AUDACE 768

GUBBIO-FERALPISALO’ 762

LA MEDIA SPETTATORI

CESENA 10.098 VICENZA 8.391 MODENA 7.092 REGGIO AUDACE 5.903 TRIESTINA 5.042 PADOVA 4.661 SAMB 3.497 PIACENZA 3.057 CARPI 1.939 FERMANA 1.887 RAVENNA 1.840 RIMINI 1.797 VIS PESARO 1.674 FANO 1.239 VIRTUS VERONA 1.042 GUBBIO 890 SUDTIROL 833 FERALPI 784 ARZIGNANO 553 IMOLESE 530

SPETTATORI GIRONE C ULTIMA GIORNATA

REGGINA-CATANIA 12147

CASERTANA-CATANZARO 3000

MONOPOLI-TERAMO 1930

CAVESE-AVELLINO 1840

PICERNO-BARI 1486

VITERBESE-VIBONESE 1300

FRANCAVILLA-TERNANA 1000

RIETI-PAGANESE 642

SICULA-BISCEGLIE 479

RENDE-POTENZA 270

LA MEDA SPETTATORI