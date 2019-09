Stadio Fiorentina, possibile svolta! Nardella: “Niente demolizione curve, stadio alla Mercafir”

“La Soprintendenza è stata molto disponibile a prendere in esame ogni ipotesi di restyling dello stadio Franchi, abbiamo fatto anche incontri e sopralluoghi, tuttavia ho compreso in modo abbastanza chiaro che non vi sono le condizioni tecniche e giuridiche per autorizzare la demolizione delle curve, stante l’interesse culturale di uno stadio che è considerato un monumento nazionale. Pertanto crescono sempre più le possibilità che il nuovo stadio si faccia alla Mercafir”. Sono le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella in merito al progetto del nuovo stadio della Fiorentina.

“Nell’area della Mercafir ci sono le condizioni per finire tutto in cinque anni. In un caso del genere il Comune si farà comunque carico del restyling dello stadio progettato da Nervi e stiamo già pensando di fare un progetto di fattibilità che riporti lo stadio alla sua forma originaria e alla sua destinazione originaria di stadio di atletica, con la pista che era stata tolta negli anni ’90 per i Mondiali di Calcio”.