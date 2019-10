Accadde oggi, 16 ottobre 2004: Messi esordisce nella Liga, il cambiamento fisico della “Pulga” [VIDEO]

Il giorno dell’esordio difficilmente viene dimenticato da un calciatore. Nel caso di Lionel Messi sarà difficile dimenticarlo anche per gli appassionati di calcio. Era il 16 ottobre del 2004 quando la “Pulce” faceva il suo ingresso in campo per la prima volta al Camp Nou. E non in una partita qualunque. Si giocava il derby contro l’Espanyol e Frank Rijkard decise di mandare in campo il giovane Messi, un ragazzo di 17 anni con la faccia da bambino. A 15 anni esatti da quel giorno e da quella prima presenza, i numeri della Pulga in campionato parlano molto chiaro: 455 partite, 420 gol, 162 assist e 10 titoli nazionali. Oltre ai titoli di squadra sono arrivati innumerevoli riconoscimenti individuali, tra tutti 4 Palloni d’Oro. Messi fece il suo ingresso in campo con la maglia numero 30, ma tutti sapevano che avrebbe indossato di lì a poco la numero 10. Un vero e proprio fenomeno. In basso il VIDEO dell’esordio di Messi.

📅 #OnThisDay in 2004, it all started… 👕 455 matches

⚽️ 420 goals

👟 162 assists

👑 10 #LaLiga titles Today we’re celebrating 1⃣5⃣ years since LEO MESSI’s debut in #LaLigaSantander! 💙 @FCBarcelona ❤️ pic.twitter.com/0R7Gfb0Voa — LaLiga (@LaLigaEN) October 16, 2019