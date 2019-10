Barcellona-Inter streaming, dove guardare la partita su Sky

Barcellona-Inter streaming – Una partenza col freno a mano tirato, in Champions League, per i nerazzurri di Antonio Conte. Ma i blaugrana sembrano non essere da meno. Tutte ad 1 punto in classifica dopo i due pari nella prima giornata della fase a gironi. Questa sera, lo scontro al Camp Nou. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match.