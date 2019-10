Cagliari, Maran: “Gol di Kalinic giustamente annullato”. Sospiro di sollievo per le condizioni di Pisacane

Sembra meno grave del previsto l’infortunio di Pisacane, protagonista dello scontro con Olsen al novantesimo di Roma-Cagliari: il difensore, uscito in barella e con il collare, è stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti. Ma gli esami non hanno evidenziato lesioni. Un sospiro di sollievo: il centrale si era accasciato a terra subito dopo l’incidente. E il gioco era rimasto fermo per circa cinque minuti. Poi l’uscita dal campo, con la squadra in dieci a ribattere agli ultimi assalti della Roma. Un infortunio, quello di Pisacane, legato a un episodio che ha acceso mille polemiche: il gol di Kalinic, annullato per la spinta proprio ai danni di Pisacane, poi finito addosso al suo compagno di squadra Olsen.

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Uno, torna sul gol annullato alla Roma: “Sull’episodio di Kalinic non si può parlare nemmeno parlare di gol annullato, visto che l’arbitro ha dato subito indicazioni che c’era un fallo evidente. La situazione mi è sembrata chiarissima. Sulla perdita di tempo credo sia dovuta ai soccorsi per Pisacane, altrimenti il gioco sarebbe ripreso subito”, aggiunge.

Cagliari protagonista di un ottimo avvio di stagione: “Siamo in serie positiva e siamo soddisfatti perchè dopo una partenza falsa ora abbiamo una buona classifica. Obiettivo Europa League? Non dobbiamo fissarci su obiettivi straordinari, abbiamo margini di crescita ma non dobbiamo sbagliare e pensare a traguardi a cui ambiscono squadre con rose molto competitive. Noi abbiamo l’obbligo di crescere, poi vediamo dove questo ci porterà. Dobbiamo alimentare i sogni per i tifosi ma essere anche realisti“. Queste le parole di Maran.

“In questi anni la società è cresciuta e lo dimostra il fatto di aver portato tre giocatori in Nazionale, questo dimostra il valore del lavoro fatto. Ci sono ancora diversi ragazzi che possono avere un futuro importante, serve pazienza ma ci sono tutti i presupposti per vederli alla ribalta”, prosegue il tecnico rossoblu. Infine sulla stagione di Radja Nainggolan, Maran conclude: “Nainggolan deve solo trovare la migliore condizione, ha perso per infortunio queste settimane che ne hanno compromesso la continuità. Ma Radja è tornato con grandi motivazioni e lo spirito giusto, sembra non si sia mai tolto la maglia del Cagliari”.