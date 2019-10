Calciomercato, mal di pancia in casa Juve e sgarbo dell’Inter: il primo colpo per Pioli al Milan, innesto Fiorentina

Continua a muoversi il calciomercato, nel dettaglio novità importanti che riguardano il campionato italiano e non solo, le dirigenze si muovono con insistenza in vista delle prossime sessioni invernali ed estive. In particolar modo continua il duello tra Juventus e Inter, scontro non solo in campionato ma anche sul mercato.

L’INTER SU MANDZUKIC – L’Inter ha intenzione di puntare su Mario Mandzukic per rinforzare l’attacco per il mese di gennaio, il dirigente Marotta prepara lo sgarbo alla Juventus. I bianconeri infatti non vorrebbero cedere il croato ai nerazzurri ma la necessità di cedere qualche big potrebbe spingere la Juventus a cedere.

FIORENTINA – Ottimo momento in campionato per la Fiorentina ed i viola pensano anche al mercato di gennaio. Il primo colpo potrebbe essere Sander Berge, centrocampista norvegese del Genk, la valutazione ad agosto era di 25 milioni ma adesso si potrebbe chiudere ad una cifra inferiore.

RABIOT – Mal di pancia in casa Juventus, secondo voci provenienti dalla Spagna il centrocampista Rabiot non sarebbe contento dell’esperienza in bianconero ed a causa del poco spazio concesso da Maurizio Sarri potrebbe lasciare l’Italia già a gennaio.

MILAN, IL PRIMO COLPO PER PIOLI – Manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. La dirigenza è già al lavoro per il mese di gennaio ed il primo colpo potrebbe essere l’ex Inter Keita Balde, attualmente al Monaco.