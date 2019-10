Italia Under 21, Nicolato: “Non abbiamo grande brillantezza, dovevamo fare altri gol”

“Siamo stati volenterosi anche se dovevamo fare altri gol perché può succedere che con un tiro in porta gli avversari pareggiano. Siamo migliorati nel creare occasioni però ci manca la condizione. Non abbiamo una grande brillantezza e abbiamo superato anche delle influenze”. Queste, ai microfoni di Raisport le parole del tecnico degli azzurrini Paolo Nicolato, al termine della sfida vinta dall’Italia Under 21 a Yerevan, sull’Armenia per 1-0, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria.