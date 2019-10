Serie A, le ultime dai campi: Giampaolo verso un tridente inedito, alta tensione in casa Samp

Si giocano le partite in Europa ma le squadre italiane si preparano per la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Ecco le ultime dai campi in vista della giornata.

PARMA – La squadra di D’Aversa al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Spal, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata e giochi di posizione, nel finale partita a campo ridotto. Inglese e Laurini sono rimasti a riposo mentre Darmian ha svolto un programma differenziato di lavoro.

SAMPDORIA – Il club blucerchiato ha intenzione di allontanare la crisi, contro il Verona partita da non fallire assolutamente. La squadra ha svolto sviluppi tecnico-tattici e partite a tema su campo ridotto, lavoro individuale per Omar Colley e Morten Thorsby. Primo test con i compagni per Manolo Gabbiadini, impegnato nella sessione delle partitelle, e Andrea Seculin, che ha lavorato con gli altri portieri. Out Karol Linetty che ha accusato un problema muscolare alla gamba destra.

MILAN – Un’altra squadra in grande crisi è sicuramente il Milan, Giampaolo si gioca la panchina nella sfida contro il Genoa. Squadra divisa in due gruppi, il primo ha svolto esercitazioni atletiche, con focus sulla forza. A seguire, spazio alla tattica, con attenzione ai movimenti offensivi. Il secondo gruppo ha iniziato alle ore 11, tra palestra e campo. Prevista novità in attacco, Piatek potrebbe partire dalla panchina, a vantaggio di Rebic e Leao, pronto il tridente con Suso.

BRESCIA – Si avvicina la sfida contro il Sassuolo. Sessione di lavoro tattica per la squadra di Eugenio Corini. Assenti gli infortunati Ndoj, Torregrossa, Magnani e Viviani: tutti out per la prossima partita. Corini punta sul rilancio di Romulo dal primo minuto. Il dubbio riguarda il suo collocamento: trequartista o mezzala?