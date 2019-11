Cagliari-Fiorentina, brividi al minuto 13: il commovente ricordo di Davide Astori [VIDEO]

Un momento da brividi quello che si è vissuto alla Sardegna Arena. Al minuto 13 il calcio si ferma e subentra il ricordo di Davide Astori, capitano di Cagliari e Fiorentina, tragicamente scomparso. Prima i cori delle due tifoserie, con i tifosi viola che hanno cantato “C’è solo un capitano”. Sullo sfondo il volto sorridente di Astori nel maxischermo dello stadio. Poi i calciatori che si fermano in campo per applaudire. Visibilmente commosso Simeone, uno dei più provati dalla morte dell’ex compagno. Un intero minuto accompagnato da lacrime, cori e applausi, poi si è ripreso a giocare e il Cagliari ha trovato il vantaggio grazie a Rog e il raddoppio con Pisacane. In basso il VIDEO della commozione.