Tre scimmie per simboleggiare il razzismo: polemica sul dipinto commissionato dalla Lega Serie A [FOTO]

Ancora polemiche con il razzismo al centro del dibattito. Come ormai accade da mesi nel mondo pallonaro, ogni mossa – positiva o negativa che sia – suscita reazioni di qualsiasi tipo. Non ultimo il tanto decantato titolo del Corriere dello Sport ‘Black Friday’, su cui CalcioWeb ha preso una posizione ben definita.

Ma il fatto più recente è collegato al dipinto dell’artista Simone Fugazzotto commissionato dalla Lega Serie A: nel ritratto, tre scimmie che simboleggiano la lotta al razzismo nel calcio italiano. Questa scelta, però, ha alzato il solito polverone, proprio per aver deciso di utilizzare come immagine simbolo la scimmia. “Dipingo solo scimmie, come metafore dell’essere umano – ha spiegato l’artista -. La teoria evolutiva dice questo. Da qui parte tutto. La scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza. Perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio, ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie?”.

A prendere una posizione forte e decisa, come già accaduto nel passato recente, è la Roma, che ha twittato scrivendo di essere “molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo”.