Ranking Uefa, la classifica aggiornata: dominio spagnolo, una sola italiana nella top ten [DETTAGLI]

Dopo la tre giorni di Coppe che ha chiuso la fase a gironi di Champions ed Europa League, sanciti i verdetti definitivi che hanno decretato le qualificate alla fase finale. Qualche eliminazione importante e qualche sorpresa (e in Italia ne sappiamo qualcosa, in entrambi i casi), ma resta una grande certezza al momento: il dominio spagnolo. E’ quello che emerge dalla classifica aggiornata del Ranking Uefa.

Ricordiamo però che, anche se i coefficienti dei club di ciascuna stagione si basano sui risultati dell’attuale stagione di Champions ed Europa League, le classifiche sono combinate con quelle delle quattro stagioni precedenti e determinano il seeding per ogni club in tutti i sorteggi delle competizioni Uefa. Per calcolare i coefficienti dei club si tiene conto della somma dei punti totalizzati nei cinque anni precedenti. Quindi, anche se la scorsa stagione c’è stato un dominio inglese in entrambe le competizioni, la ‘forza’ della Spagna resta ancora tanta per via del monopolio almeno fino a due stagioni fa.

Per contro, ecco la classifica del Ranking Uefa aggiornata. Una sola italiana nella top ten, la Juventus. Napoli e Roma rispettivamente 15ª e 16ª. La Lazio è 34ª, l’Inter occupa il 54° posto e l’Atalanta il 56°.