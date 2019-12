Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni: fuori Ekdal, Sarri abbandona il Dygualdo

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni – Va in scena al “Ferraris” di Genova l’anticipo della 17ª giornata di Serie A. Si sfidano Sampdoria e Juventus. Le due squadra arrivano da una vittoria. I liguri hanno vinto il Derby contro il Genoa nel finale grazie al gol di Gabbiadini. I bianconeri hanno superato agevolmente l’Udinese per 3-1, con Maurizio Sarri che ha schierato il tridente Dygualdo. Una gara che si preannuncia aperta. Molto probabilmente Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Albin Ekdal in mediana. Al posto dello svedese verrà adattato Thorsby. Gabbiadini dovrebbe tornare titolare, dopo essere subentrato nel Derby della Lanterna, al suo fianco Quagliarella, recuperato dopo un leggero affaticamento. Qualche dubbio in più per Maurizio Sarri. Sicuramente sarà accantonata l’idea del tridente Dybala-Higuain-Cristiano Ronaldo. Due di loro giocheranno, l’altro verrà preservato in vista della Supercoppa italiana contro la Lazio di domenica prossima. Rientra dalla squalifica Pjanic, non convocato Szczesny.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain (Dybala), Ronaldo.