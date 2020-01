Incredibile episodio, l’arbitro consulta il Var con il fucile puntato! [DETTAGLI]

Incredibile episodio che si è verificato nel mondo del calcio ed in particolar modo in Africa. Nelle ultime ore sul web sta circolando una foto che in poco tempo è diventata virale, nel dettaglio l’arbitro cerca di prendere la decisione corretta davanti a un vecchio televisore con un fucile puntato addosso! Sir Raphael Kizzilah, un utente molto vicino al calcio africano, ha chiarito le immagini su Twitter: “Non per rovinare il divertimento, ma questa è ovviamente una competizione locale/amatoriale, che è una fonte comune di intrattenimento durante la stagione festiva in alcuni paesi africani. Semmai dovrebbero essere elogiati per aver cercato di ‘alzare il livello’ invece di essere derisi”.