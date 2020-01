Bruno Cirillo a Calcioweb: “Scudetto? Inter e Lazio daranno fastidio alla Juventus”. E sulla famosa lite con Materazzi…

Una lunga carriera calcistica in giro per l’Italia e per il mondo. Bruno Cirillo ha giocato in ben 6 nazioni diverse, vestendo la maglia di 12 squadre. Idolo soprattutto dei tifosi della Reggina, in Serie A è stato anche calciatore di Inter, Lecce e Siena. Per il difensore campano tante esperienze anche all’estero: in Grecia con Aek Atene e Paok Salonicco, in Spagna col Levante, a Cipro con l’Aiki Larnaca, in Francia col Metz e in India col Pune City. La redazione di CalcioWeb lo ha contattato telefonicamente per chiedergli un parere non solo sulla formazione calabrese, dominatrice assoluta del Girone C di Serie C, ma anche in generale sulla corsa Scudetto. “C’è poco da dire, lo confermano i numeri, la Reggina è la squadra più forte del girone meridionale – sottolinea Cirillo -. Poi gli altri possono pensare quello che vogliono, ma la realtà è questa. Adesso viene il bello, c’è il girone di ritorno che sarà totalmente diverso da quello d’andata. Bisognerà darci dentro, ma sono sicuro che tutti i ragazzi non molleranno una virgola perché la Serie B è un obiettivo sognato dalla città e tutti i tifosi”.

Serie A: la lotta Scudetto e quella lite con Materazzi…

In tempo di social, Bruno Cirillo è diventato protagonista di un video diventato virale: ha fatto il giro del web una sua intervista rilasciata al termine di un Inter-Siena del’1 febbraio 2004, gara valida per il campionato di Serie A 2003-2004 e terminata 4-0 per i nerazzurri. Il difensore dei toscani ebbe un acceso diverbio con Marco Materazzi, il quale finì per sferrargli un pugno lesionandogli in maniera accentuata le labbra e uno zigomo.

Cirillo non ripensa a quell’episodio, che rimase limitato a questioni di campo e si concluse qualche giorno dopo con una cerimonia di riconciliazione tra i due calciatori. Come detto in precedenza l’ex Reggina ha un passato anche all’Inter, che lo acquistò nell’estate 2000. Non può dunque mancare una domanda sulla lotta Scudetto dei nerazzurri di Antonio Conte: “l’Inter ha una rosa importante, credo pure agirà con delle mosse sul mercato. Anche la Lazio è entrata di prepotenza in questa griglia di concorrenti al titolo, sta vivendo un gran momento fisico e mentale. Entrambe ci proveranno sicuramente a dare fastidio alla Juventus“.