Calciomercato Juventus, dall’Inghiterra: “Rabiot più cash per un colpo in entrata”

La sessione invernale di calciomercato ha aperto i battenti da qualche giorno e a venire seguita con molta attenzione è la questione Juve, con il colpo Kulusevski e la voglia di rinforzare il centrocampo.

Un nome mai abbandonato, si sa, è quello di Paul Pogba. Un sogno, per ogni tifoso bianconero, il suo ritorno a Torino, ma c’è da fare i conti con il costo importante e il continuo pressing del Real Madrid. Dall’Inghilterra hanno (si fa per dire) trovato la soluzione. Secondo quanto riporta il “The Sun”, infatti, la società avrebbe messo sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, valutato circa 30 milioni, più 70 milioni di euro cash per arrivare al francese. Mossa simile a quella dei blancos, appunto, disposti a “sacrificare” Kroos.