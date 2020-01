Milan-Sampdoria, arriva la denuncia: “si è verificato un episodio vergognoso…”

Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si è giocata una sfida interessante, quella tra Milan e Sampdoria, 0-0 il risultato finale che accontenta maggiornamente il club blucerchiato. Nel frattempo arriva una denuncia contro i tifosi rossoneri, si sarebbe verificato un episodio vergognoso. Secondo alcune testimonianze arrivate direttamente dai social alcuni sostenitori rossoneri presenti nel secondo anello verde di San Siro avrebbero intonato cori contro le vittime del ponte Morandi. Va specificato che al momento non risulta nulla alle forze dell’ordine ed anche a livello federele non è arrivata alcuna segnalazione. Ma la notizia in poche ore ha fatto il giro del web.

Attraverso la pagina Facebook “Marco Bucci per Genova”, il Sindaco scrive: “Ho appreso oggi dalla stampa dei beceri cori che una sparuta parte della tifoseria milanista ha lanciato dalla sua curva domenica scorsa durante Milan-Sampdoria. Espressioni offensive non solo per la comunità genovese ma per l’Italia intera che il 14 agosto 2018 ha vissuto una tragedia piangendo 43 vittime, contando centinaia di famiglie sfollate e mettendo a rischio l’economia di una città proiettata verso il futuro. Un coro che tocca in profondità il dolore di chi quel giorno ha perso figli, fratelli, familiari e amici. Un coro che apre ferite pesanti. Un coro indegno che non rispecchia l’animo con cui milioni di italiani hanno vissuto quel momento. Gli sfottò tra curve calcistiche deve rispettare il canone della dignità che, in questo caso, è stato ampiamente superato. Mi auguro che chi di dovere possa prendere le dovute misure per condannare certi atteggiamenti e che episodi di questo tipo non si ripetano mai più!”.