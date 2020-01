Sacchi e l’aneddoto su Conte: “Il suo segreto? Ecco cosa accadde quando andai a seguire un suo allenamento…”

Interessante intervista della Gazzetta dello Sport ad Arrigo Sacchi. Si è parlato soprattutto di Inter e Atalanta, che si affronteranno sabato a San Siro nel big match di giornata, e dei rispettivi allenatori – Conte e Gasperini – considerati attualmente tra i migliori del panorama calcistico italiano e non solo.

Una battuta in particolare, però, viene messa in risalto nella chiacchierata. Quella relativa ai segreti del tecnico dei nerazzurri. Sacchi svela un aneddoto: “Andai a seguire un allenamento di Conte alla Juve – dice – Pogba era rimasto troppo indietro rispetto a Tevez che gli veniva incontro. Troppo basso anche Asamoah che doveva ricevere da Pogba. Conte fermò l’esercizio e corresse. Molti allenatori hanno buone idee, ma pochi che hanno la sensibilità per insegnarle e per ritoccarle nei minimi particolari. In questo Conte è maestro. Se ha cambiato l’Inter così in fretta è proprio per questa sensibilità. Serve ossessione. Antonio ce l’ha”.