Allarme Coronavirus, conseguenze devastanti in Italia: altri big match a rischio rinvio [DETTAGLI]

Allarme Coronavirus sempre più evidente. L’epidemia sta portando pesanti conseguenze anche per il campionato di Serie A, nel dettaglio sono state rinviate ben 4 partite previste nella giornata di oggi. E non è finita, sono in arrivo infatti anche altri provvedimenti nei prossimi giorni. La prima partita a serio rischio è quella di Europa League tra Inter e Ludogorets. Considerando il risultato dell’andata (0-2) e con la qualificazione ormai in tasca, il club nerazzurro preferirebbe giocare a porte chiuse piuttosto che rinviare la partita. Posticipare tutti questi match vorrebbe dire affrontare un vero tour de force nella fase caldissima della stagione. E quindi anche la corsa scudetto sarebbe condizionata. Domenica sera è previsto il big match Juventus-Inter, anche questo incontro potrebbe non disputarsi, considerando il caso di Coronavirus a Torino. Sono in arrivo conseguenze devastanti dunque per il calcio italiano che potrebbero condizionare il percorso in Europa anche di Juventus, Inter ma anche Atalanta.