Coronavirus, la curiosa decisione del Lipsia: “Ci salutiamo con i gomiti”

Coronavirus – L’emergenza epidemica ha colpito anche il mondo del calcio, e da qualche giorno non solo quello italiano. Le società cominciano a prendere decisioni drastiche non solo in rapporto al campionato, al contatto con i tifosi e con le squadre avversarie, ma anche tra gli stessi compagni. E così, se al Newcastle è vietato stringersi la mano tra componenti della squadra, in casa Lipsia hanno trovato una ‘via di mezzo’. Quale? Salutarsi con i gomiti. “Abbiamo una politica di prevenzione contro tutti i tipi di virus. Vige il divieto di stringere la mano e ci salutiamo con i gomiti”, ha detto il tecnico Julian Nagelsmann alla Dpa.