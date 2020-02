Gol Suso, lo spagnolo regala il pareggio al Siviglia contro l’Espanyol [VIDEO]

Deludente pareggio interno per il Siviglia nella gara contro l’Espanyol, ma in gol Suso. L’ex Milan ha realizzato la rete del 2-2 finale con la sua classica giocata: rientro sul piede forte e sinistro all’angolino. Gli andalusi hanno approfittato della superiorità numerica per agguantare un pari che sembrava complicato per come si era messa la partita. Dopo il vantaggio di Ocampos (assist di Suso), infatti, il Siviglia è andato sotto per i gol di Embarba e Wu Lei. Rimasto in dieci per il rosso a Sanchez, l’Espanyol si è fatto raggiungere al minuto 80. In basso il VIDEO.