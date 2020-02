Il Liverpool, Salah, Henderson e quelle strane coincidenze: diventano papà a 9 mesi da una data storica

Era il 7 maggio 2019 quando il Liverpool, privo di Salah e Firmino, riuscì nell’impresa di ribaltare il 3-0 subìto al Camp Nou contro il Barcellona vincendo ad Anfield per 4-0. Un risultato storico, festeggiato dai tifosi dei Reds e a quanto pare non solo. Infatti, a distanza di 9 mesi da quella magica notte sono arrivati un fiocco azzurro e uno rosa in casa Liverpool. Mohamed Salah e Jordan Henderson hanno accolto i due nuovi rispettivi figli. Momo Salah e sua moglie Magi hanno dato il benvenuto alla piccola Kayan. L’egiziano ha già una bambina, Makka. La moglie del capitano Henderson Rebecca ha dato alla luce un bambino, terzogenito dopo Elexa e Alba.

La curiosità che i due neonati siano arrivati a distanza di nove mesi da quella vittoria ha scatenato i commenti. Sicuramente Salah e Henderson hanno festeggiato a modo loro quel successo. Le prove di quel 4-0 rimarranno anche all’anagrafe. Una coincidenza talmente strana da non essere sfuggita nemmeno ai compagni. James Milner, infatti, ha voluto commentare la notizia sul proprio profilo Twitter con un “assist di Origi”. Il belga fu assoluto protagonista della vittoria del Liverpool contro il Barcellona. E Milner non è stato il solo a “ironizzare” sulla data del concepimento.

Anche i tifosi del Liverpool si sono divertiti sui social. Molti non credono alla casualità e alle coincidenze e impazzano i commenti più svariati. Qualcuno vuole un omaggio ai protagonisti di quella vittoria: “Se non lo chiama Divock Henderson sarà una delusione”. E c’è chi, guardando il tabellino, esagera aggiungendo anche l’altro marcatore: “Divock Georginio, suona bene”. L’oscar, però, va ad un tifoso assai rammaricato che Salah abbia avuto una bambina: “Peccato, potevano chiamarli Alexander e Arnold“, tirando in ballo il terzino che ebbe la geniale idea di battere velocemente il calcio d’angolo. Anche noi ci accodiamo. Ormai è tardi, i nomi dei due neonati sono già stati scelti, ma il Liverpool è ad una manciata di punti dal vincere la Premier League dopo 30 anni. Potrebbe accadere tra fine marzo e inizio aprile. E quella sì che sarà un’altra giornata di festa. Forse Salah ed Henderson hanno già dato, ma gli altri…Ci ritroviamo qui verso dicembre o gennaio prossimi e ne riparliamo.