Lutto nel mondo del calcio, addio ad un ex terzino di Juventus e Nazionale [NOME]

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Benito Sarti, ex difensore che ha vestito le maglie di Padova, Sampdoria e Juventus. Proprio con i bianconeri raggiunse l’apice della carriera. Aveva 83 anni e giocò anche 6 partite con la maglia della Nazionale italiana. Fece parte di una straordinaria Juve, quella che raccolse successi in serie con Boniperti, Charles e Sivori. Per lui in tutto con i bianconeri 252 presenze. Sarti, impiegato da terzino e centromediano, vinse tre scudetti e tre Coppe Italia, oltre ad una Coppe delle Alpi.