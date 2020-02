Napoli, Gattuso alza la voce: “Allan resta a casa, non si è allenato come piace a me. Non faccio sconti…”

E’ un Rino Gattuso abbastanza deciso e determinato quello che si presenta in sala stampa alla vigilia del match tra il Cagliari e gli azzurri. Non c’è da meravigliarsi, ovviamente, quando si tratta dell’ex centrocampista del Milan, che ha dimostrato ancora una volta tanta grinta e personalità.

“Milik ha una infiammazione al ginocchio, Lozano ha una contrattura e Koulibaly ancora non è al meglio – ha detto – Questi restano a casa. Come Allan che non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle grandi camminate. E resta a casa. Se si allena come dico io la prossima settimana bene, se no resterà a casa pure quando andremo a Brescia. Vi avevo detto che chiuso il mercato era così. Io non posso essere non coerente coi miei giocatori. Bisogna pedalare. Tutti. Non faccio sconti a nessuno”.