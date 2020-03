Barcellona-Napoli, probabile cambio di programma: si attende ufficialità per le porte chiuse

Quello che fino a qualche giorno fa sembrava essere un problema perlopiù italiano, sta iniziando a diventare europeo. Ma, si sa, non esiste gente immune dal Coronavirus. E, se in Italia si è entrati ormai in una fase critica, gli altri paesi a noi confinanti stanno vivendo quello che noi abbiamo vissuto una settimana fa: l’inizio della diffusione. E, così come i vertici del nostro paese hanno cominciato a prendere misure restrittive per quanto concerne il mondo del calcio, lo stesso probabilmente dovranno fare le varie Germania, Francia, Spagna.

Proprio in Catalogna si dovrà giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. A porte chiuse o a porte aperte? Dubbio lecito. Qualche giorno fa il Ministro della Salute spagnolo parlò di un Camp Nou normalmente aperto ai tifosi. Ma il boom di contagi degli ultimi giorni nei due paesi, e in particolar modo in Campania, potrebbe far cambiare idea. E, secondo quanto riportato dal sito catalano ‘L’Esportiu’, sarebbe già stata presa la decisione di far disputare il match senza tifosi. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.