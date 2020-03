Coronavirus, clamoroso: “squadra all’undicesimo posto in classifica può diventare campione!”

L’emergenza Coronavirus sta condizionando anche il mondo del calcio, tutti i campionati più importanti in Europa si sono fermati per provare a superare la pandemia. C’è incertezza sulla ripresa dei tornei, in particolar modo notizia clamorosa che riguarda la Premier League. Il Liverpool guida la classifica con ampio margine, ma alla fine potrebbe vincere il… Crystal Palace (squadra che occupa l’undicesimo posto in classifica). Il presidente Steve Parish, ha voluto lanciare sui social network una curiosa proposta: prendere in considerazione la classifica relativa solo alle ultime tre giornate. In testa ci sarebbe proprio il Crystal Palace.

“Suggerimento per il modo più giusto di terminare la stagione: considerare la classifica delle ultime 3 partite. Congratulazioni al Crystal Palace per il primo titolo in Premier League”. Diversamente la pensa invece Karren Brady, vicepresidente del West Ham. “C’è la possibilità che la Premier League, così come le categorie inferiori del calcio inglese, possa essere annullata e questa stagione dichiarata nulla perché se i giocatori non possono giocare, i campionati non possono andare avanti”.