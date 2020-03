Coronavirus, dati drammatici: record di morti, aumentano anche i contagi

Dati drammatici sul Coronavirus quelli aggiornati dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Attualmente malate in Italia 20.603 persone, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 24.747. Altra nota molto negativa è quella relativa al numero dei morti: il totale raggiunge 1809, con 368 decessi registrati nella giornata odierna. Il numero di guariti sale a 2335, +369 oggi. Degli ammalati, 9268 sono in isolamento domiciliare e 1672 in terapia intensiva.