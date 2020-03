Parma-SPAL 0-1, le pagelle di CalcioWeb – Missiroli direttore d’orchestra, Petagna infallibile

Parma-SPAL, le pagelle di CalcioWeb – Si gioca, non si gioca? I calciatori pronti ad entrare sul terreno di gioco alle 12,29, richiamati negli spogliatoi perché forse si sospende il campionato. Gara posticipata di 75 minuti e alla fine si va in campo. Inizia così, in un clima surreale, Parma-SPAL. Vittoria preziosissima dei ferraresi. Primo tempo che rispecchia la situazione sugli spalti. Da segnalare qualche veemente richiamo dell’arbitro Pairetto nell’assordante silenzio del “Tardini”, l’uscita per infortunio di Reca e un paio di occasioni per parte. La prima è dei ducali con il sinistro di Gagliolo, largo di poco. Risponde la squadra di Di Biagio con Petagna, chiuso sul più bello. Poi sono Kulusevski e Gervinho a spaventare Berisha nella stessa azione. Nel finale della prima frazione ci prova Valdifiori senza successo. SPAL che approccia bene anche alla ripresa. Valoti prova il gol della domenica in sforbiciata, palla centrale e facile per Colombi. Possibile calcio di rigore per la SPAL poco dopo, ma azione viziata da un fuorigioco in partenza. La cosa si ripete una decina di minuti dopo e stavolta il penalty viene concesso, dopo un ulteriore controllo al VAR. Petagna è perfetto dagli 11 metri. Il Parma tenta l’assalto nel finale. E’ Gervinho ad avere la chance più grande, ma Berisha è attento sul colpo di testa dell’ivoriano. Con questo successo la squadra di Di Biagio scavalca il Brescia e si piazza al penultimo posto con 18 punti.

Parma-SPAL, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6 (88′ Siligardi sv), Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6, Gagliolo 6.5; Grassi 5, Brugman 5.5 (73′ Caprari 6), Kurtic 6; Kulusevski 5.5 (82′ Karamoh sv), Cornelius 5.5, Gervinho 5.5.



SPAL (4-3-3): Berisha 6.5; Cionek 6.5, Bonifazi 6, Vicari 6.5, Reca 6 (34′ Felipe 6); Missiroli 7, Valdifiori 6.5, Murgia 6.5 (90′ Tunjov sv); Valoti 6.5, Petagna 6.5, Fares 6 (63′ Sala 6).