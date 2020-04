Quando si dice ‘Tale padre tale figlio’. Cristiano Ronaldo sta dedicando tanto tempo alla sua famiglia e, in particolare, ai figli. In un video postato sui social è alle prese con il piccolo Mateo, nell’intento di insegnargli il famoso “siuuuuu”. Tra una risata e l’altra, CR7 ha cercato in tutti i modi di trasmettere al figlioletto la sua celebre esultanza. A corredo del video una breve didascalia: “Like father like son”. In basso il filmato.