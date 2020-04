Grave lutto per Pep Guardiola, morta la madre: aveva il Coronavirus

Grave lutto per l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha perso la madre, aveva 82 anni ed era risultata positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese.

“La famiglia Manchester City è devastata nel riferire oggi la morte della madre di Pep, Dolors Sala Carrió a Manresa, a Barcellona, ​​dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni. Tutti i componenti del club inviano le loro più sentite condoglianze in questo momento doloroso a Pep, alla sua famiglia e a tutti i loro amici”. E’ quanto si legge sui canali social.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020