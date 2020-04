Lutto in casa Sampdoria, è stato in blucerchiato per oltre 30 anni: il cordoglio del club [NOME e DETTAGLI]

Con questa nota sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha comunicato la scomparsa di Andrea Chiapuzzo, responsabile sanitario dei blucerchiati per oltre 30 anni, dal 1961 al 1995.

“Si è spento nella sua casa di Pasturana, nell’Alessandrino, il professor Andrea Chiapuzzo , storico medico sociale dell’U.C. Sampdoria . Chirurgo ortopedico di fama internazionale e già primario di Ortopedia dell’ospedale “San Giacomo” nella sua Novi Ligure, aveva 90 anni e per 34 – dal 1961 al 1995 – aveva ricoperto con dedizione e professionalità il ruolo di responsabile sanitario blucerchiato. Il presidente Massimo Ferrero e tutta la società porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Chiapuzzo”.

