Bologna, Mihajlovic allo scoperto: “Mi ha chiamato Ibrahimovic…”

Si era fatto il suo nome a gennaio, tra le possibili pretendenti in Serie A per il ritorno di Ibrahimovic, che poi scelse il Milan. Ora, il nome dello svedese è tornato ad essere accostato al Bologna, come ha affermato anche lo stesso tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic: “Zlatan Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Certamente non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia (all’Hammarby, ndr). Il Bologna l’anno prossimo vorrà lottare per andare in Europa”. Queste le parole dell’allenatore al talk show della televisione serba ‘Vece sa Ivanom Ivanovicem’.