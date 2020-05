Il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale è stato ricoverato in queste ore in ospedale, dove ha necessità di cure urgenti. A riportarlo è ‘TuttoMercatoWeb’. Non sono note le condizioni del portavoce biancoceleste, ma sarebbero esclusi collegamenti con il Coronavirus. L’internamento nel nosocomio si sarebbe reso necessario a seguito di un delicato intervento chirurgico al quale Diaconale è stato sottoposto.