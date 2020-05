Paura nel calcio, brutto incidente stradale: la Lamborghini del portiere è distrutta [NOME, FOTO e DETTAGLI]

Ore di paura nel mondo del calcio. Si è verificato un bruttissimo incidente per Marcin Bulka, terzo portiere del PSG. E’ quanto riportato dalla stampa estera, Instant Foot ha pubblicato pure le foto del terribile schianto. Il polacco è rientrato in patria a causa dell’emergenza Coronavirus, l’impatto si è verificato nella notte fra mercoledì e giovedì. Per fortuna l’estremo difensore non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico, mentre la Lamborghini si è completamente distrutta. Non sono chiare le dinamiche, ma dalle foto si vede l’auto piantata contro un albero. I danni dal punto di vista economico saranno, ovviamente, pesantissimi.

Marcin Bulka a crashé sa Lamborghini en Pologne. Un accident sans gravité pour le 3ème gardien du PSG. Pas mal d’être 3ème gardien d’un club de Ligue 1, d’avoir 20 ans et d’avoir une Lambo nan ? pic.twitter.com/rC8RAq9S1t — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 28, 2020