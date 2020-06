Coronavirus, 12 positivi: 3 sono calciatori, ma la partita di campionato non è a rischio [NOME e DETTAGLI]

Si torna in campo per la giornata dei campionati, ma si sono registrati nuovi casi al Coronavirus. Nel dettaglio, altri casi in Turchia, come riporta l’Akhisarspor si tratta di 12 persone del ‘gruppo-squadra’. L’episodio è avvenuto alla vigilia della partita contro l’Altay e la sfida si giocherà regolarmente. In totale tre calciatori (Eser, Keles e Vrsajevic), l’allenatore Vural, un altro membro dello staff tecnico e ben 7 addetti ai lavori del club. Si è deciso di non rinviare la sfida. Le regole in Turchia stabiliscono il rinvio solo se una delle due squadre non disponesse di un minimo di 14 calciatori.

