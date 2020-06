Tragedia nel mondo del calcio: giocatore muore annegato insieme ad un amico [FOTO, NOME e DETTAGLI]

Tragico lutto in Spagna. Jorge Sanchez Vaca, 17enne della cantera del Las Palmas, è annegato mentre si stava facendo il bagno nel Canale di Orellana nella zona di Don Benito, comune dell’Estremadura, regione nella quale risiede la sua famiglia. Il ragazzo era lì insieme ad un amico 15enne, anche lui deceduto. I soccorritori, prontamente intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare la dipartita dei due giovani. La notizia della scomparsa è stato confermata proprio dal Las Palmas, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “L’UD Las Palmas piange la morte dell’ex giocatore del nostro settore giovanile Jorge Sánchez Vaca che, proveniente dall’UD Jandía, aveva pianificato di entrare a far parte delle Juvenil A nella prossima stagione. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”.

La UD Las Palmas lamenta profundamente el fallecimiento del ex jugador de nuestro cadete Jorge Sánchez Vaca, que, procedente del UD Jandía, tenía previsto incorporarse a nuestro Juvenil A la próxima temporada. Enviamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/y99xMLnvMX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) June 20, 2020