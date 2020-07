INFORTUNIO FALCO – La partita tra Cagliari e Lecce è da ricordare per gli… infortuni. Nei primi minuti meglio la squadra ospite che è andata vicina al gol in due-tre occasioni, gli attaccanti si sono confermati in difficoltà dal punto di vista realizzativo. Poi una serie di sostituzioni, il primo per i padroni di casa con il belga Radja Nainggolan, poi due cambi per il Lecce, si tratta di Falco e Calderoni che sono stati costretti a lasciare il campo, Liverani ha scelto Farias e Rispoli.