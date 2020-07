Infortunio Mbappé, l’esito degli esami: c’è preoccupazione in casa Psg

INFORTUNIO MBAPPE’ – C’è preoccupazione in casa Psg per l’infortunio dell’attaccante Mbappé. Il calciatore è uscito anzitempo contro il St.Etienne, per un’entrata killer di Perrin. In mattinata è stato sottoposto ad esami più approfonditi che hanno evidenziato una “distorsione della caviglia destra con significativa lesione del compartimento laterale esterno da rivalutare entro 72 ore”.

Sono ore di ansia per il club francese che rischia di perdere il calciatore più forte nella sfida dei quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta, in programma il 12 agosto a Lisbona. “Ho sentito un po’ crack. Non penso sia rotta”, le parole del calciatore. “Sono davvero preoccupato”, la risposta del tecnico della squadra francese Thomas Tuchel.