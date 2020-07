Juve, Pippo Baudo: “c’è poco da festeggiare, è stato un campionato anomalo. Troppi rigori a favore”

“È uno scudetto che non mi entusiasma molto, vuoi per la circostanza del Coronavirus che ha ovviamente fatto registrare un campionato anomalo, in cui i calciatori hanno giocato un giorno sì e un giorno no, in condizioni strane, in pieno sole, senza pubblico. Ma poi, bisogna onestamente riconoscere che la Juve ha vinto con merito, ma ha avuto troppi rigori a favore”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos da parte di Pippo Baudo, noto tifoso bianconero dopo il successo contro la Sampdoria e il nono scudetto consecutivo. Le frasi hanno creato qualche momento di discussione sui social. “Quest’anno quindi sono felice ma con qualche riserva. E poi, coi tempi che corrono, diciamo che non c’è molto da festeggiare”, conclude il conduttore.