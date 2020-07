Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata. André Schurrle non è più un giocatore del Borussia Dortmund. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. Le parti hanno deciso di rescindere il contratto in scadenza nel 2021. Nel complesso l’esperienza con il Dortmund è stata altalenante: è arrivato nel 2016 ed ha collezionato 51 presenze con la maglia dei gialloneri. Le qualità non sono di certo in discussione, ma negli ultimi mesi ha perso fiducia. Adesso potrebbe trasferirsi in Italia, il Benevento prepara l’assalto con l’obiettivo di convincerlo con un contratto molto importante.

Borussia Dortmund has parted ways with André Schürrle. We wish André all the best in his future. pic.twitter.com/Ivm7qyjemS — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 15, 2020