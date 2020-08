Gaffe di Neymar: “Complimenti al Bayer”. Il brasiliano sbaglia squadra e i tedeschi rispondono così [FOTO]

Una lettera può cambiare tutto. Ne sa qualcosa Neymar, che ha confuso Bayer e Bayern. La seconda è la squadra che ha vinto la Champions League contro il suo PSG, la prima è il Leverkusen. Ma quella “n” è costata una gaffe al brasiliano che, nell’intento di congratularsi con il Bayern per il successo ottenuto, ha fatto i complimenti al Bayer: “Perdere fa parte dello sport, abbiamo tentato di tutto, abbiamo lottato fino alla fine. Grazie per l’appoggio e l’affetto di ognuno di noi e COMPLIMENTI AL BAYER”. Ed ecco che i tedeschi “sbagliati”, con una buona dose di ironia, hanno risposto direttamente al tweet di Neymar: “Obrigado Neymar! Non sappiamo perchè ti congratuli con noi, visto che siamo in vacanza a giocare a FIFA, ma comunque grazie!“. Forse con questa gaffe anche Neymar si sarà fatto una risata, dopo la delusione per la finale persa.

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌 No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA… pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020