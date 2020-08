Juve, Tacchinardi a CalcioWeb: “Sarri è l’uomo giusto, arriverà qualcuno a centrocampo. Battibecchi squadra-allenatore? Anche nel mio spogliatoio è sempre successo…”

La Juventus si è laureata Campione d’Italia con anticipo, un risultato di continuità incredibile per una dirigenza che domina ormai da 9 anni. Nel complesso non è stata una stagione facile, si è deciso di puntare su un nuovo allenatore e sono arrivati calciatori tra mille aspettative e che, alla fine, non hanno rispettato le premesse. Nel complesso giudichiamo positiva la stagione dell’allenatore Maurizio Sarri, il giudizio definitivo è rimandato in vista della Champions League. Un punto interrogativo sulle scelte di mercato, con l’obiettivo di non commettere gli errori delle ultime due sessioni, esistono le premesse per alzare ulteriormente l’asticella ma tutto dovrà essere concordato con l’allenatore. Abbiamo parlato di presente e futuro con un grande ex bianconero, Alessio Tacchinardi. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di CalcioWeb.

LA STAGIONE E LO SCUDETTO – “E’ stata una stagione particolare, ma è stato un periodo particolare un pò per tutti a causa del Coronavirus. Alla fine posso dire che ha vinto la squadra più forte, tutti si aspettavano qualcosa in più dopo l’arrivo dell’allenatore Sarri, però al tecnico bisogna dare delle scusanti. Io non avrei giocato dopo il Covid, il finale è stato molto incerto e la Juventus ha avuto il merito di vincere un altro scudetto. E’ quello che conta veramente”.

“Sarri è sicuramente l’uomo giusto per il futuro, ha bisogno di calciatori per il suo stile di gioco. Non è mai facile allenare la Juventus, soprattutto farla giocare bene. Ma sono sicuro che il prossimo anno la squadra sarà più spettacolare, Sarri avrà più tempo di lavorare”.

SUI PROTAGONISTI DELLA STAGIONE – “Per me il migliore è stato Dybala, ha fatto un campionato di altissimo livello. Sono rimasto impressionato dalla crescita di De Ligt, è la base per ripartire la prossima stagione”.

“Danilo, Ramsey e Rabiot? Non hanno fatto benissimo. Non si è ben integrato Ramsey, ha fatto troppa fatica tatticamente. Rabiot ha fatto qualcosa di meglio, soprattutto nell’ultima parte di stagione”.

IL TURNOVER IN VISTA DELLA CHAMPIONS – “Andava fatto prima, già dalla partita contro il Cagliari. Non si falsa assolutamente il campionato, è una situazione che riguarda anche le altre squadre. La testa è tutta in Champions, la partita contro il Lione è troppo importante”.

ARTHUR, IL COLPO PER LA PROSSIMA STAGIONE – “E’ un calciatore che deve esplodere. Ha veramente tutto, ha qualità e tecnica, può diventare un ottimo centrocampista. La Juventus ha fatto un colpo di livello. Mi dispiace per Pjanic, è stato un calciatore che ha fatto la differenza ma qualcuno bisognava sacrificare”.

IL MERCATO PER LA PROSSIMA STAGIONE, I POSSIBILI COLPI – “Dipende da come vorrà giocare Maurizio Sarri. La Juventus ha bisogno di calciatori forti. Kulusevski è molto interessante, penso farà ancora qualcosa in mezzo al campo, non so se Jorginho che è un pupillo di Sarri oppure un altro calciatore con caratteristiche un pò diverse”.

LE VOCI SULLO SPOGLIATOIO, LE INCOMPRENSIONE TRA SARRI E I ‘SENATORI’ – “Nel mio spogliatoio ci sono sempre stati i battibecchi, con gente di personalità può succedere. Accade perché tutti vogliono vincere e raggiungere il massimo, tutti provano a remare dalla stessa parte”.