Lazio beffata, David Silva ha scelto la Real Sociedad

Colpo a sorpresa per la Real Sociedad. Il club basco ha annunciato l’ingaggio di David Silva, che quest’oggi ha salutato il Manchester City. Niente Lazio quindi per il centrocampista spagnolo, dopo il lungo corteggiamento dei biancocelesti e il triennale proposto. Silva torna in patria e giocherà con la Real Sociedad per le prossime due stagioni.

“La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con David Silva affinché il calciatore delle Canarie giochi per la squadra di Txuri Urdin per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2022. Il giocatore, che arriva da svincolato dopo aver lasciato il Manchester City, entrerà a far parte della squadra nel ritiro pre-stagionale”.