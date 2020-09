Calciomercato, la bomba dalla Spagna: due squadre italiane avrebbero contattato Marcelo

Bomba di calciomercato lanciata dalla Spagna: come riferisce As, Inter e Juventus avrebbero preso informazioni sul terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo. Il tutto, però, sarebbe rimasto fermo al sondaggio. Non si è andati oltre, secondo lo stesso quotidiano, perché l’ingaggio del 32enne sarebbe fuori portata. Le due società italiane avrebbero contatto l’entourage del calciatore per tastare il terreno e capire le sue intenzioni, ma gli 8 milioni di euro a stagione percepiti hanno spostato le attenzioni di Inter e Juventus.