Risultati Champions League, il programma: successi di Krasnodar e Salisburgo

Risultati Champions League – Si torna in campo per la giornata di Champions League, partite interessanti per decidere altre squadre qualificate al prossimo turno. Successo del Krasnodar contro il PAOK, 2-1 il risultato finale. Colpo del Salisburgo, blitz sul campo del Tel Aviv. Mercoledì la Dinamo Kiev contro il Gent e Olympiakos dovrà vedersela con l’Omonia. Ecco il programma e i risultati.

Martedì 22 settembre

ore 21

KRASNODAR-PAOK 2-1

TEL AVIV-SALISBURGO 1-2

SLAVIA PRAGA-MIDTJYLLAND 0-0

Mercoledì 23 settembre

ore 21