Sebastian Giovinco positivo al Coronavirus

Sebastian Giovinco è risultato positivo al Coronavirus. L’ex calciatore di Parma e Juventus, attualmente all’Al-Hila, ha scoperto di essere stato contagiato dopo i tamponi effettuati dal suo club e dovrà adesso seguire il consueto periodo di quarantena: “A seguito dei controlli medici, i due giocatori Salem AlDawsari e Sebastian Giovinco sono risultati positivi al Covid-19, insieme al fisioterapista Nery. Ci saranno quindi i classici periodi di quarantena per loro”. Questa la breve nota della società sui propri canali social, che annuncia un altro calciatore positivo oltre all’italiano.

📄 Following medical tests, the two players “Salem AlDawsari” and “Sebastian Giovinco” have tested positive for COVID-19, along with the physiotherapist “Nery”, they will be subjected to quarantine and health procedures of the AFC..#AlHilal pic.twitter.com/levsn4iJBI

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 19, 2020